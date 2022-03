Parte Ricomincio da Te, il roadshow che unisce 6 player del turismo

Nasce Ricomincio da Te, un roadshow congiunto fra diversi player del turismo che tornano a incontrare le agenzie e gli operatori su tutto il territorio italiano.

Dopo gli anni della pandemia, infatti, il dialogo costante tra colleghi del settore ha dato vita a nuove sinergie professionali, prima inaspettate, e ha contribuito alla creazione di uno spirito di collaborazione.



Così Go World, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Msc Crociere, Nicolaus e Ota Viaggi lanciano un calendario di incontri basato sulla convinzione che il modo migliore per ricominciare ha senso se condiviso tra tutti gli attori del settore: tour operator, agenti di viaggio e partner, per dare nuovo slancio al turismo e ritrovare tutti i suoi protagonisti.



Le tappe partiranno a fine marzo nel Nord Italia, ma nelle settimane successive si pianificheranno gli appuntamenti anche per il Centro Sud.



Il 30 marzo appuntamento a Grassobio, in provincia di Bergamo, al Winter Garden Hotel, il 31 a Monza, all’As Hotel Limbiate Fiera. A seguire il 1 aprile a Torino, all’Ac Hotel, il 6 a Bologna, all’Nh Bologna De La Gare, il 7 a Padova al Four Points by Sheraton e l’8 aprile a Verona all’albergo Leon D’Oro.