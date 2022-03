Per i viaggi di nozze Mappamondo punta sulla Thailandia, destinazione ideale che dopo due anni di stop può ripartire senza restrizioni.

Si rafforza così l’offerta dedicata agli honeymooner, con pacchetti a prezzi molto vantaggiosi, studiati ad hoc per rendere questa tipologia di viaggio un’esperienza unica.



Oltre ai numerosi plus negoziati appositamente per i viaggi di nozze, le nuove proposte di viaggio in Thailandia includono tre pernottamenti a Bangkok con tre escursioni con guida in italiano in esclusiva Mappamondo e l’opportunità di scegliere un soggiorno mare tra le più bùmeelle spiagge di Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao e Khanom , tornate oggi incontaminate come agli esordi turistici del Paese. Tutti gli alberghi proposti, oltre a essere stati selezionati post-pandemia, sono strutture con le quali il t.o. lavora direttamente da molti anni, a garanzia della qualità del servizio offerto.



Per chi desidera visitare il Triangolo d’Oro nella parte Nord del Paese, Mappamondo propone un tour di cinque giorni con partenza da Bangkok, riservato ai soli clienti Mappamondo, in pensione completa e con guida parlante italiano. Dal 1 aprile al 31 ottobre, partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania con la possibilità di scegliere tra differenti strutture alberghiere.



“Ritengo, senza timore di smentita, che la Thailandia sia il Paese ‘Numero 1’ per i viaggi di nozze, oggi ancora più di ieri – commenta Andrea Mele, ceo di Mappamondo -, per la qualità e la bellezza, la combinazione di storia, cultura, tradizione con varie opzioni di mare bellissimo, i prezzi imbattibili. Mappamondo è pronto, da subito, a offrire il meglio della Thailandia a tutte quelle coppie che a causa delle restrizioni hanno posticipato il loro viaggio di nozze, così come ai novelli sposi del 2022”.



Tra i molti servizi compresi nella quota, il viaggio prevede anche l’assistenza personalizzata dell’ufficio Mappamondo a Bangkok e Koh Samui.