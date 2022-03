Tui traccia la mappa dell'estate: Italia grande assente

Non c’è l’Italia tra le mete preferite dai clienti Tui quest’estate. L’operatore ha infatti appena disegnato l’atlante delle destinazioni estive e l’Italia non compare, mentre invece dominano la classifica Grecia e Spagna, e si registra un aumento medio della spesa turistica del 22% rispetto allo scorso anno, grazie alla richiesta di pacchetti di maggiore valore e con servizi aggiuntivi.

Creta, Maiorca e Canarie sul podio

La destinazione più richiesta dagli europei è l'isola greca di Creta, seguita da Maiorca. Le prime cinque mete in classifica, aggiunge Hosteltur, includono anche le Canarie, Rodi e Antalya. La Grecia continua il forte trend dello scorso anno ed è particolarmente preferita dagli ospiti dei Paesi nordici e della Francia. Oltre a Creta, anche Rodi e Kos sono molto richieste.



In Spagna dominano le Baleari, in particolare Maiorca, che resta la meta preferita degli ospiti tedeschi, mentre la Spagna è la numero uno dei belgi. La Turchia è ancora una volta richiesta, soprattutto da inglesi e olandesi, ma anche da turisti tedeschi. Le zone più popolari sono Antalya e la Riviera Turca.



Le scelte degli inglesi

Per quanto riguarda i clienti britannici, la maggior parte di loro quest'anno sceglie la riviera turca, in particolare Dalaman, seguita da Egitto e Grecia. Secondo Tui i britannici stanno anche prenotando destinazioni a lungo raggio come Messico e Florida, Mauritius e Maldive: una forte indicazione del graduale ritorno del long haul.



Le mete dei tedeschi

Esaminando, invece, la componente tedesca, Maiorca è attualmente la destinazione principale, seguita da Antalya, che sta registrando una forte rimonta. L'isola di Creta è la terza opzione più popolare. Le prime cinque destinazioni per le vacanze includono altre due isole greche: Rodi e Kos. A causa del buon livello di prenotazioni già ricevute per il periodo pasquale, Tui ha iniziato la stagione estiva prima degli altri anni e ha già partenze per Creta, Rodi e Kos per i primi di aprile.