Viking rafforza la flotta: 8 nuove navi per le crociere fluviali

Viking dà il benvenuto a otto nuove navi destinate alle crociere fluviali. La flotta si arricchisce con quattro imbarcazioni pensate per navigare sulla Senna (Viking Fjorgyn, Viking Kari, Viking Radgrid e Viking Skaga) con un approdo esclusivo al Port de Grenelle a Parigi, e altre quattro (Viking Egdir, Viking Gersemi, Viking Gymir e Viking Hervor), che seguiranno invece itinerari lungo il Reno, il Meno e il Danubio.

Per celebrare le ultime arrivate, la compagnia si è avvalsa di otto madrine d'eccezione come Muriel Wilson, direttrice di Virtuoso, e la musicista Alma Deutscher.



Come riporta travelpulse.com, per le festività natalizie 2022, è previsto il tour speciale da 8 giorni Christmas on the Seine. Infine, a partire dal 2023 sarà disponibile un piccolo extra per gli ospiti che prenoteranno il viaggio da 8 giorni tra Parigi e la Normandia. Si tratta di un’estensione 'post-trip' intitolata Paris: A Culinary Experience, per immergersi nella cultura gastronomica della capitale francese.