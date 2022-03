Dalla BMT di Napoli, in corso in questi giorni, Isabella Cattoni intervista Andrea Mele, vicepresidente vicario di Astoi, tra andamento delle prenotazioni e previsioni per i prossimi mesi.



Nell’intervista, il manager affronta a tutto campo le diverse tematiche del turismo in queste settimane: dalle riaperture dei vari Paesi fino alla situazione occupazionale in Italia, alla luce della fine della cassa integrazione Covid.