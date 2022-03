Overland si allea con Treedom: un albero 'adottato' per ogni cliente

di Gaia Guarino

Overland Viaggi, t.o. storicamente votato all'avventura e ai tour a contatto con la natura, ha scelto di collaborare con Treedom per supportare le aree rurali del globo più in difficoltà, e dare il proprio contributo alla salvaguardia della Terra.

Treedom è una piattaforma che dà modo a chiunque lo voglia di piantare un albero, da qui l'idea di Overland: per ogni itinerario, il t.o. regalerà un albero ai partecipanti. Basterà che la pratica venga chiusa per ricevere un’email con i dettagli per l'adozione a distanza del proprio 'angolo verde' e seguirne la crescita attraverso Treedom. "Quando in passato mi hanno donato un albero, ho provato sempre una grande soddisfazione: finalmente un regalo utile sia all'ambiente sia alle popolazioni disagiate”, commenta Filippo Tenti, ceo di Overland.



La Foresta Overland infatti, è curata da contadini locali di ogni parte del pianeta così da generare un impatto socio-economico positivo. “Quale omaggio migliore per i clienti di Adventure Overland? Con noi si scopre il mondo e ora si può contribuire alla compensazione delle emissioni di Co2 derivanti dal proprio viaggio", conclude.