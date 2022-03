Nicolaus implementa l'offerta del portale extralberghiero hellovillas.com

Arriva anche il prodotto generalista nella piattaforma b2b hellovillas.com del Gruppo Nicolaus. Il portale nato dall’esperienza maturata con Raro Villas e il sistema di booking online Hello Book si arricchisce ora di case vacanze al mare, appartamenti, case nei centri storici, b&b e boutique hotel in Italia e nel Mediterraneo per un totale di 2.400 prodotti, mentre le agenzie e i tour operator registrati sono saliti a quota 9.300.

“Con molta soddisfazione annunciamo al mercato l’evoluzione del nostro portale B2B Hello Villas – commenta l’a.d. di Raro Realty Luigi Fusco -, che imprime un nuovo passo al segmento di offerta extralbeghiera del Gruppo Nicolaus, segmento che intendiamo sviluppare con risorse importanti per mappare tutto lo spettro di prodotti da mettere a disposizione delle adv, utili anche a portare nuove persone in agenzia e a intercettare i nuovi stili di vita emersi negli ultimi due anni”.



Obiettivo del prossimo futuro: fornire al trade un’offerta a tutto tondo, testata, affidabile, ideale anche per richieste tailor made e funzionale allo sviluppo di volumi ancora più importanti.