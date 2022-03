Continua a dare segni di vitalità il settore delle crociere, che, malgrado la situazione di stretta attualità, sta sostendo il mercato del turismo organizzato e per l'alta stagione lancia una serie di iniziative dedicate alle agenzie accanto a una particolare attenzione per l'alto di gamma

“Malgrado la situazione contingente, il segmento delle crociere, uno dei primi a ripartire nel periodo della pandemia, continua a dare segnali di vitalità.



Certo, i due anni di crisi hanno profondamente modificato le abitudini dei clienti, con un forte ritorno alle prenotazioni last minute che continua a essere evidente anche in questo periodo. Ma anche con nuovi trend, come quello che vede l’incremento di una domanda di fascia alta, che cerca servizi esclusivi e prodotti personalizzati.



Così i principali player del comparto puntano sull'estate, con una serie di novità che va da incentivi e leve commerciali per le agenzie di viaggi alla proposta di prodotti per il segmento alto di gamma".