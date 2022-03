I tour operator guardano avanti: tutti i progetti sul prossimo numero di TTG Magazine

I tour operator non abbassano la guardia e, malgrado la crisi politica internazionale stia provocando nuove difficoltà al comparto, tengono dritta la barra in direzione di una stagione che deve ripartire.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 14 marzo, nell’inchiesta realizzata dalla redazione i tour operator del Centro Sud Italia che si incontrano nel fine settimana a Napoli spiegano come, al di là della situazione contingente, l’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza abbia riportato un po’ di sereno nelle aziende.



Tante ancora le difficoltà ancora da superare, dal caro fuel alla carenza di partner affidabili per proporre un prodotto di qualità, ma il booking sembra comunque cominciare a risvegliarsi, soprattutto sulle mete già aperte dai corridoi Covid free. E i tour operator proseguono sulla via degli investimenti in direzione di quella normalità che sembra non essere più solo un miraggio.