Virgin Voyages supera il concetto di madrina e si allea con Jennifer Lopez

Richard Branson mantiene la promessa fatta all’epoca della presentazione del nuovo progetto del Gruppo, Virgin Voyages, ovvero quella di volere portare con le nuove navi anche un approccio innovativo nel settore, per distinguersi dai competitor nelle proposte. E ora lancia una partnership dal grande impatto a livello di immagine e marketing alleandosi con una vera e propria star del mondo del cinema e dello spettacolo, Jennifer Lopez.

L’obiettivo dell’accordo è andare oltre al concetto di madrina delle navi della compagnia, come finora sempre avvenuto, ma mettere in campo un’ampia collaborazione che renda il personaggio prescelto un vero protagonista dell’offerta, per creare un valore aggiunto da offrire ai clienti.



“Stiamo abbandonando del tutto il termine ‘Madrina’ – si legge in una nota della compagnia - e invece la chiamiamo esattamente per quello che è – Investor e Chief Entertainment and Lifestyle Officer – che, con il suo talento illimitato, contribuirà a plasmare il futuro dei viaggi con noi. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni ai vertici di ogni campo, Jennifer Lopez è cementata nella storia come un'icona globale”. Dal design alle esperienze all’intrattenimento, l’offerta Virgin Voyages avrà quindi una chiara brandizzazione dedicata alla star.