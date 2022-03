Ncl racconta Norwegian Prima, i segreti della nave svelati a Venezia

di Silvana Piana

“Non abbiamo mai smesso di lavorare, innovare e investire anche nei momenti più difficili, e ora possiamo iniziare un nuovo capitolo”. Norwegian Prima è la nave del salto di qualità di Ncl, e il ceo Harry Sommer è certo che il prodotto porterà grandi soddisfazioni al gruppo crocieristico, che si è affidato a Fincantieri per la realizzazione delle sei unità della nuova Classe Prima, che verranno consegnate tra il 2022 e il 2027.

“Nasce un vero brand premium per il mercato contemporaneo - ha affermato Sommer -. È in corso un’evoluzione del prodotto, che unisce la filosofia ‘guest first’ e il nostro spirito di innovazione. La Norwegian Prima è progettata per mettere i nostri ospiti al primo posto”.



Un lavoro a getto continuo, avviato nel 2021 con la ripresa delle operazioni dell’intera flotta dopo la lunga pausa della pandemia, e che, proprio in previsione della consegna della nave in fase finale di costruzione a Marghera, sta ridefinendo le strategie di marketing e comunicazione per catturare una vasta clientela e aumentare le prenotazioni.



“Norwegian Prima sarà una vera sorpresa - ha detto David Herrera, chief consumer sales and marketing officer Ncl -. C’è molto più spazio a bordo di quanto ce ne sia sulle altre. Un prodotto che sarà facile da proporre e vendere”.



Sul piano del prodotto vero e proprio la novità centrale, soprattutto in fase di allestimento, è il livello della tecnologia: è dunque in corso un ringiovanimento generale in Ncl, che inizia dall’ottimizzazione del processo di check-in e imbarco attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali, già sperimentato in parte per evitare le code durante la pandemia.



E non mancano, ovviamente, i progressi in materia di sostenibilità: “Siamo sulla strada della decarbonizzazione, delle soluzioni next generation e del recycling - ha fatto sapere Sommer - per limitare le conseguenze sull’ambiente”.