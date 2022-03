Msc Crociere: una nave tutto l'anno a New York dal 2023

New York tutto l’anno. E’ la scelta annunciata da Msc Crociere che posizionerà Msc Meraviglia nella Grande Mela a partire dal mese di aprile del prossimo anno per effettuare crociere verso Caraibi, Bermuda, New England e Canada. Molti di questi itinerari inoltre faranno anche tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.

“Gli itinerari avranno una forte attrattiva non solo per i nostri ospiti negli Stati Uniti ma anche per i vacanzieri internazionali – commenta il ceo Gianni Onorato -. Grazie alla vasta offerta di voli intercontinentali verso la Grande Mela, queste crociere saranno accessibili agli ospiti di tutto il mondo”.



La novità va così ad aggiungersi all’ampia offerta della compagnia negli Stati Uniti, dove sono già in programma partenze da Miami e da Port Canaveral. Gli itinerari prevedono crociere di 7-8 notti ai Carabi, di 6 alle Bermuda e di 10-11 notti per quelli con scali a Boston, Massachusetts; Portland, Maine; Charlottetown, Prince Edward Island; Halifax e Sydney, Nova Scotia; e Saint John, New Brunswick.