Club Med ha espresso soddisfazione per l'ulteriore allentamento delle restrizioni Covid in Francia, sperando che il provvedimento porti a innescare un buon volume di prenotazioni all'ultimo minuto.

Dal 14 marzo, come riportato da Travelmole, vengono infatti a cadere le regole che prevedono l’esibizione del Green pass. Le mascherine non saranno più necessarie nemmeno al chiuso, tranne che sui mezzi pubblici.



“Siamo lieti del recente annuncio che la Francia sospenderà il pass sanitario, il che significa che i bambini e gli adolescenti non vaccinati non avranno più bisogno di sottoporsi a test quotidiani. Sappiamo che questo è stato un enorme ostacolo per molte famiglie in questa stagione sciistica invernale e alcune di loro saranno ansiose di effettuare prenotazioni last minute - ha affermato Estelle Giraudeau, amministratore delegato per Regno Unito e Nord Europa di Club Med -. Con le famiglie che rappresentano il nostro bacino di utenza principale, prevediamo un boom delle vendite per tutto marzo e aprile, in particolare durante le vacanze di Pasqua".