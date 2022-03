Anche Royal Caribbean e Celebrity Cruises sospendono gli scali a San Pietroburgo

Royal Caribbean International e Celebrity Cruises sono le ultime compagnie in ordine di tempo ad aver eliminato gli scali a San Pietroburgo.

In una nota ripresa da TTG Media, le due compagnie di crociera hanno affermato che la sicurezza degli ospiti e degli equipaggi "è sempre la nostra massima priorità" e hanno confermato che sono in corso piani per offrire porti alternativi.



Gli ospiti le cui crociere sono state influenzate dalla decisione possono riprogrammare i viaggi attraverso il programma Cruise with Confidence di Royal Caribbean Group.

Anche gli agenti di viaggi vengono tenuti costantemente informati sull'evolversid ella situazione.



L'annuncio è arrivato dopo che Viking aveva cancellato tutte le partenze del 2022 degli itinerari delle crociere fluviali russe e aveva cessato le operazioni nel Paese per il resto dell'anno.

Dal canto suo, Msc Crociere ha sospeso i prossimi scali a San Pietroburgo a causa dei possibili "problemi di sicurezza".