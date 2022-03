Tour2000AmericaLatina invita gli agenti a scoprire il ‘suo’ Centro e Sud America

Tour2000AmericaLatina riparte insieme alle agenzie. Il t.o. ha organizzato sei educational nei Paesi del Centro, Sud America e Caraibi studiati per permettere agli adv di testare con mano tutta l’organizzazione di un tour firmato Tour2000AmericaLatina.

“Abbiamo pensato a sei tour Speciali agenti per far rivivere agli agenti di viaggi tutte le bellezze delle destinazioni del continente latinoamericano che sono pronte a ricevere i nostri viaggiatori. Inoltre, con le nostre nuove polizze assicurative è possibile viaggiare in tutta sicurezza” conferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina.



Si parte il 22 aprile fino al 30 aprile per il Guatemala per vivere la magia di Tikal, i paesaggi del lago Atitlan, Antigua e Chichicastenango. Dal 19 al 30 maggio si vola in Perù per un tour che parte da Lima per Arequipa e Puno, sul lago Titicaca attraversando gli spettacolari altopiani andini fino a Cuzco capitale dell’Impero incaico e Macchu Pichu, Patrimonio dell’Umanità, luogo imperdibile per ogni viaggiatore.



Dal 25 al 31 maggio è la volta del Messico con un itinerario poco conosciuto che tocca le città coloniali vicino a Città del Messico: Morelia, Patzcuaro, San Miguel de Allende, Queretaro e l’immancabile sosta alla zona archeologica di Teotihuacan.

Dal 26 maggio al 1 giugno si decolla per un tour eco luxury della Repubblica Dominicana per conoscere luoghi incontaminati come le dune di Bani, lal di Oviedo e la spiaggia di Bahia de las Aguilas.

Dal 29 maggio al 5 giugno l’appuntamento è a Cuba con le bellezze de L’Avana e le spiagge di Varadero. Dal 3 all’11 giugno, infine, si vola in Brasile alla scoperta del parco nazionale dos Lençois Maranhenses, lungo ‘La Rotta delle Emozioni’, zona geologica unica al mondo.