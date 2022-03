Estate, incoming e crociere: il meglio di TTG Magazine

L’incoming in balia della burocrazia, i piani dei t.o per l’estate e l’evoluzione delle crociere. Questi alcuni dei temi trattati sull’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. In questa rassegna, alcuni dei principali servizi pubblicati sul giornale:

Incoming in balia delle norme

Non siamo in balia dell'epidemia, ma delle misure governative. Tutti gli operatori della filiera si stanno preparando: sono queste le basi della ripresa di un settore fondamentale per la nostra economia".

Il presidente di Enit Giorgio Palmucci, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa, centra in pieno il tema caldo che domina la questione 'nazionale' del turismo… (continua sulla digital edition)



Tour operator, focus su Egitto e Italia

Italia ed Egitto regine della stagione anche per Fruit Viaggi. "Sicuramente l'Italia e l'Egitto rappresentano punti fermi della programmazione - conferma il direttore generale Cristian Gabriele -, prodotti apprezzati dai clienti. Interessante è anche l'attenzione sulle mete del Mediterraneo oltre che sul Mare Italia… (continua sulla digital edition)



Crociere, le agenzie: “Basta bolle per le escursioni”

Non é questione secondaria. O un dettaglio senza importanza. Secondo la distribuzione organizzata dipenderà anche dal ritorno alle escursioni libere la possibilità che le crociere possano tornare protagoniste delle prenotazioni estive. "Più ancora dei tamponi e degli itinerari limitati - sottolinea Salvatore Miano, amministratore unico della Mianotour di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina - finora é stato l'obbligo di scendere a terra solo… (continua sulla digital edition)



Tecnologia e spazi ibridi: ecco la nave che verrà

Sempre più tecnologica, per esperienze personalizzate a bordo, attenta all'ambiente e con spazi multimodali capaci di cambiare funzione nel corso della giornata. È la fotografia della nave da crociera del futuro scattata da Risposte Turismo nell'ambito dell'ultima edizione di Italian Cruise Day… (continua sulla digital edition)