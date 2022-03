Costa Toscana si trasforma in passerella per il 'J Spring Fashion Show 2022'

Costa Toscana si è trasformata in una passerella sul mare di fronte a Portofino. Sullo sfondo cinematografico della Riviera Ligure, il 'J Spring Fashion Show 2022' ha segnato il ritorno in scena di Jessica Minh Anh. Presentate in anteprima collezioni di haute couture, prêt-à-porter, accessori e costumi da bagno provenienti da Francia, Usa, Malesia, Paraguay, Australia, Senegal, Pakistan e Vietnam.

La sfilata si è svolta sullo skywalk di poppa di Costa Toscana, al ponte 18, uno dei punti panoramici più spettacolari della nuova nave che partirà per la sua prima crociera il 5 marzo da Savona.

Jessica Minh Anh ha aperto la passerella indossando un abito rosso couture elegante e senza tempo, con un intreccio di perline, della casa malese Emmanuel Haute Couture. Per completare il suo look unico, l'abito a più strati a sirena della top model è stato completato da un'acconciatura ispirata alle conchiglie.



Questa è stata la quarta collaborazione di Jessica Minh Anh con Costa Crociere, dopo le sfilate in crociera a Sydney, Dubai e Hong Kong. A proposito della scelta di Costa Toscana per la sfilata, Jessica Minh Anh (nella foto con Mario Zanetti) ha dichiarato: "Questo particolare momento storico offre l'opportunità di una ripartenza sostenibile della nostra società. Costa Toscana si sposa perfettamente con la mia missione di promuovere la sostenibilità in un modo visivamente attraente. È stato un onore celebrare la rinascita del business e dello stile su questa nuova nave da crociera alimentata a Lng".



"È stato un piacere ospitare a bordo Jessica Minh Anh, che ha trasformato la nostra nuova ammiraglia Lng in una passerella fenomenale. Lei è stata una pioniera nel coniugare la moda con la sostenibilità, proprio come Costa nell'offrire navi sempre più sostenibili. È stato un evento perfetto per celebrare una nave così innovativa e bella come Costa Toscana, che tra pochi giorni partirà per la sua prima crociera, dando il via alla piena ripresa della flotta Costa nella prossima estate", ha aggiunto Mario Zanetti (nella foto con Jessica Minh Anh), direttore generale di Costa Crociere.