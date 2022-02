La voglia di ripartire è tanta, malgrado alle difficoltà causate dalla pandemia si siano aggiunti i timori per la situazione politica internazionale e Massimo Diana (nella foto), direttore commerciale di Ota Viaggi, non perde la fiducia in un buon recupero delle prenotazioni sull’estate.

L’offerta Extra Catalogo

L’offerta messa sul piatto dal t.o. è ampia, forte anche dell’inserimento nell’Extra Catalogo di dieci nuove strutture tutte legate al Mare Italia. Si tratta dell’hotel Club Selinunte Beach in Sicilia; del Family Village a Otranto, del Marelive a Torre Sant’Andrea, del Villaggio Piano Grande e del Green Park Village a Vieste per la Puglia; del Sybaris Costa Hotel e La Porta Del Sole a San Ferdinando in Calabria; del Cristallo Palace Hotel Terme e del President Hotel Terme a Ischia e ancora del Baia Toscana Resort a Tirrenia per la Toscana.



I prodotti di punta

La Sardegna rimane comunque il prodotto di punta della stagione: “Per noi di Ota Viaggi è facile identificare la Sardegna come destinazione principale della richiesta. In particolare, il Sud della Sardegna dove ci sono alcune tra le strutture più amate dai clienti come il Limone Beach Resort, il Marina Rey Beach Resort e il Free Beach. C’è però da specificare che tutte le mete in generale hanno registrato un interesse crescente negli ultimi anni e questo sicuramente è confortante e di buon auspicio per una vera ripartenza del lavoro”.



In linea generale, il core business di Ota Viaggi si identifica da sempre con le destinazioni Sardegna e Sicilia, “dove anche quest’anno ci saranno due nuovi ingressi, rispettivamente il Mangia’s Hotel Golfo Charme in Sardegna e il Cefalù Resort in Sicilia, a dimostrazione di un ulteriore impegno economico e commerciale di Ota Viaggi, supportato dalla riconferma di quasi tutta la programmazione estiva messa in campo lo scorso anno. Il mercato ha, anche questa volta, apprezzato lo sforzo del nostro tour operator manifestando una specifica attenzione a queste novità”.



Sud Sardegna al top

Sul fronte del booking, quest’anno è “il Sud Sardegna a farla da padrone, ma sensibili aumenti di prenotazioni vengono riscontrati anche in Sicilia e in Puglia, con le strutture Costaverde e Himera in zona Cefalù e Rivamarina in Puglia”.

La speranza di Diana è quella di invertire la tendenza alle prenotazioni last minute e i primi, positivi riscontri stanno arrivando. “Come direttore commerciale di Ota Viaggi, in base a quanto sto verificando girando l’Italia intera per appuntamenti con le agenzie, ritengo ci sarà un forte rimbalzo per quanto riguarda l'advance booking. Questo fattore è dovuto sia ai forti incentivi garantiti dalle formule di prenota prima, sia alla volontà dei clienti finali di proiettarsi con la mente all’estate lasciando alle spalle questo periodo difficile”.



Prezzi calmierati

“Anche sul versante prezzi – chiude Diana - Ota Viaggi ha voluto mantenere continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni in modo da dare sempre più certezze, sia in relazione al prodotto sia al prezzo. Cerchiamo di avere le idee chiare e di trasmettere al mercato la garanzia di un prezzo che non sia troppo variabile. Anzi, il nostro obiettivo è quello di mantenere prezzi stabili. Speriamo e confidiamo di poter continuare lungo questa strada, per ridare fiducia e certezze a un mercato che vuole ripartire”.

I.C.