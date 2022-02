Dal trekking all’arte, gli itinerari creativi di Malatesta Viaggi

Malatesta Viaggi arriva sul mercato con il prodotto 'Malatesta Experience'. L'idea del t.o. è catturare alcune nicchie di viaggiatori attraverso dei tour tematici pensati per coltivare le proprie passioni. Dal trekking all'enogastronomia passando per arte, letteratura, pilates e perfino giochi da tavolo, questi itinerari creativi guidati da espert,i ma anche da noti travel blogger e influencer, consentono di condividere hobby e interessi, di tornare a socializzare per mezzo di esperienze reali dopo il lungo periodo di chiusure e restrizioni.

Il via a Pasqua

I gruppi conteranno massimo 20 partecipanti e l'obiettivo è mantenere un'atmosfera friendly e intima. Il via è previsto per Pasqua 2022, le partenze porteranno verso destinazioni prevalentemente italiane anche se a tendere, il traguardo è sbarcare con Malatesta Experience pure oltreoceano.



“Da un primo confronto con le adv abbiamo ricevuto riscontri positivi - ha commentato Paolo Caselli, product manager di Experience (nella foto) -. È come se nell’aria si sentisse il bisogno di una boccata di novità”.



Gaia Guarino