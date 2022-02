'T.O.P. Summer 2k22’ è il nuovo roadshow della divisione tour operating di Alpitour World: ha preso avvio il 21 febbraio e si articolerà in 30 tappe lungo tutta l’Italia. È la quarta iniziativa dall’inizio di novembre dopo il roadshow invernale ‘In Presenza’, un roadshow dedicato alle agenzie di viaggi specializzate sui gruppi e la partecipazione ad eventi organizzati con altri operatori.

T.O.P. Summer 2K22 è più di un roadshow, vuole essere una manifestazione di progressivo ritorno alla normalità, un momento di contatto, condivisione e scambio per illustrare le novità estive del Gruppo e raccogliere indicazioni propositive dal trade.

T.O.P. è l’acronimo che racchiude i principali focus del tour operating per la prossima estate, Trevolution, Omnicanalità e Programmazioni, appunto. Saranno mostrati i risultati di una stagione invernale che ha evidenziato una decisa progressione dei volumi per Alpitour World e che, complici le festività di Pasqua e i ponti di primavera, vede ancora il Gruppo attivo nell’allargamento delle programmazioni aeree su tutte le destinazioni ad oggi raggiungibili.



I temi

Verranno poi riprese le novità di ‘Trevolution’ in ottica estiva e condivise le novità sul progetto ‘Twin’, obiettivo principale di quest’anno, che mira a portare sempre più clienti in agenzia di viaggi.



Grande spazio sarà inoltre riservato alle promozioni in essere sui prodotti Mainstream, Specialties e Seamless, per poi concentrarsi sulle novità di prodotto e le nuove strutture in programmazione.