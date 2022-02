Maldindia lancia i viaggi accompagnati dal fondatore

Nuovi viaggi alla scoperta del mondo accompagnati direttamente dal fondatore del tour operator. È questa la proposta di Maldindia Travel Experience Designer, che nel corso di quest’anno lancia una serie di ‘avventure’ con un accompagnatore d’eccezione, Pierpaolo Di Nardo.

“Dopo tanto star male è arrivato il momento di tornare a stare bene, di tornare a viaggiare e riprendersi la bellezza del mondo che per troppo tempo abbiamo rinchiuso in un cassetto - spiega Di Nardo -. Ho deciso di metterci la faccia e in questo momento di ripartenza ma ancora di forte titubanza da parte dei viaggiatori, ho deciso di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo”.



Una serie di viaggi per un massimo di 12 persone che toccheranno l’Oman, con partenza il 16 aprile, l’Armenia, con partenza il 24 aprile, l’Uzbekistan in 20 maggio, il Perù il 18 giugno. E ancora a luglio il Ladakh, ad agosto il Rajasthan, a settembre lo Sri Lanka, a ottobre il Bhutan, a novembre il Tamil Nadu e Kerala e a dicembre di nuovo il Rajasthan.



“In attesa della fine dello stato d’emergenza per il 31 marzo prossimo, siamo già pronti con tutta la programmazione gruppi per il 2022 – continua Di Nardo –. Accanto a questi, tutti i viaggi studiati su misura per i viaggiatori individuali, che siamo certi torneranno ad affidarsi ai nostri travel designer, per costruire esperienze di viaggio nel segno della libertà e della bellezza, due cose di cui oggi abbiamo fortemente bisogno”.