I tour operator a confronto: “Sarà l’estate delle scommesse”

Tanta, tanta Italia ma non solo: le prenotazioni per il 2022 sembrano finalmente decollare e gli operatori tornano a scommettere in un ritorno se non alla normalità, almeno a una ripartenza stabile del booking.

Dinamiche nuove

Certo, le dinamiche sono cambiate, il last minute è un fenomeno imperante e i t.o. si preparano alla grande corsa organizzativa imposta dalle prenotazioni all'ultimo minuto, anche sulle mete a lungo raggio. In qualche caso si teme un eccessivo innalzamento dei prezzi, motivato dal caro energia.



Il trend

In generale, comunque, la fiducia sta tornando a muovere il comparto. Soprattutto sulle prenotazioni a corto e medio raggio. "In questo momento la voglia di ripartire è davvero tanta - conferma il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana -: per noi di Ota è facile identificare la Sardegna come destinazione principale delle richieste. In particolare il Sud dell'isola, dove ci sono alcune tra le strutture più amate dai clienti come il Limone Beach Resort, il Marina Rey Beach Resort e il Free Beach. Va però specificato che tutte le destinazioni in generale hanno riscosso un interesse crescente negli ultimi anni e questo sicuramente è confortante e di buon auspicio per una vera ripartenza del lavoro".



T.o. a confronto

