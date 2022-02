Le agenzie che vanno in crociera

Svelti e furbi. I crocieristi hanno adattato meglio di altri il loro business model.

In questa epoca di pandemia hanno messo in soffitta il discorso del load factor spinto (la famosa quota 100%).



Non c’erano molto strade percorribili, ma senza dubbio era necessario 'tenere in acqua' alcune unità per non perdere il brand e mantenere attiva quella parte di mercato che non ha mai deluso le attese.



In questi anni di multicanalità le agenzie hanno sempre rappresentato lo zoccolo duro delle vendite, smentendo tutto e tutti.

Navigando tra tanti operatori dalle molteplici visioni. Tra chi non smetteva di rimarcare la loro importanza (quasi come una cantilena) e chi invece viaggiava su tutti i segmenti. Perché oggi non si tratta più di nascondersi ma offrire a ogni segmento prodotto e prezzo giusto.



L’importanza del settore è emersa anche nella lunga inchiesta che TTG Italia ha raccontato ieri attraverso le colonne del nostro magazine. Solcando tutto il Paese avanti e indietro per capire cosa fa di questo prodotto l’unico baluardo anche nei periodi più bui.



I dettaglianti sono stati capaci di spiegare bene perché la crociera rimane un prodotto da scaffale che piace a ogni fascia di clientela.

L’appuntamento decisivo arriverà quest’estate con i villaggi del mare Italia che iniziano ad affacciarsi su piazza con prezzi in crescita e le crociere che restano ferme sul ponte di comando. Un match interessante.