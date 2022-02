Mistral Tour, il ritorno in Perù: buoni i dati di prenotazione

Un buon ritmo di prenotazioni per il Perù di Mistral Tour. Accessibile per turismo solo dal 15 dicembre scorso, il Paese sta cominciando a dare soddisfazione all’operatore, sebbene i numeri siano ancora sensibilmente inferiori a quelli del 2019.

“Non possiamo certamente affermare di aver raggiunto i numeri del 2019, ma siamo molto soddisfatti della tendenza di prenotazioni e vendite e del medio pratica raggiunto che è molto soddisfacente. I telefoni hanno ripreso a squillare e ci possiamo finalmente dedicare incessantemente alla preventivazione” dice Gian Marco Caprotti, product manager Perù di Mistral Tour.



Tante le proposte di gruppo per visitare il Paese messe in campo da Mistral Tour, alle quali si affiancano le proposte per visitare il paese in modo autonomo, radunate sotto il titolo ‘Perù in Libertà’ e un programma active che sta riscuotendo un consenso crescente. Per chi sceglie il Perù come viaggio di nozze, c’è già oggi una ampia possibilità di estensioni mare, cominciando da Aruba, Santo Domingo e Cuba per finire con Galapagos e Caraibi.