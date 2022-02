Msc: la nuova ammiraglia World Europa il prossimo inverno negli Emirati Arabi

La scommessa Emirati di Msc Crociere guarda ora al prossimo anno e la compagnia per sostenere una domanda sempre più importante ha deciso di posizionare sull’area il prossimo inverno la nuova ammiraglia oggi in costruzione, Msc World Europa.

"Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato molto importante per la nostra compagnia – evidienzia il ceo Gianni Onorato - ed è per questo che per la prossima stagione invernale, oltre a posizionare in quest’area la nostra ammiraglia Msc World Europa, aumenteremo ulteriormente la nostra offerta con la presenza di Msc Opera”.



L'annuncio è stato dato a seguito dell'inaugurazione ufficiale di questa settimana della nuova banchina per le navi passeggeri a Sir Bani Yas Island.