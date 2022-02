Anek Lines, si riparte all'insegna del 'Prenota prima'

Anek Lines riparte con una marcia in piùin vista della prossima estate. La compagnia ha infatti messo a punto lo speciale 'Prenota Prima' che prevede una riduzione del 20% sulla quota del viaggio in Grecia in traghetto per tutte le prenotazioni effettuate entro 28 febbraio su partenze da effettuarsi entro la fine del 2022.

Nelle previsioni infatti, la Grecia sarà una delle destinazioni di punta in Europa e quindi pianificare il viaggio in anticipo potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Inoltre è possibile annullare i biglietti senza alcuna penalità fino al 15 marzo. Lo sconto Prenota Prima è cumulativo con tutte le altre offerte per famiglie, bambini, gruppi di persone e senior.



Le rotte in traghetto da Venezia, Ancona o Bari verso i porti greci di Corfu, Igoumenitsa e Patrasso sono flessibili tra loro. Altre 12 destinazioni in Grecia come Creta, Karpathos, Santorini, Kassos e Rodi possono essere raggiunte sempre grazie ad Anek Lines.

Infine, da aprile a ottobre è possibile praticare il campeggio a bordo, rimanendo sul proprio mezzo mentre si viaggia su Olympic Champion ed Hellenic Spirit, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi di bordo come ristoranti, negozi, bar.

Le linee Italia-Grecia e Pireo-Creta sono operate in joint service con Superfast Ferries e Blue Star Ferries.