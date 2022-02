Veratour sceglie i banner video di TTG per lanciare l’ultima new entry in Sardegna

Veratour sceglie i banner video di TTG Italia per promuovere la sua ultima new entry in Sardegna. Il Veratour Amasea, a San Teodoro, debutterà ufficialmente il prossimo maggio, segnando un passo importante per la partenza dell’estate 2022.

Un’estate che si preannuncia promettente, stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Stefano Pompili. Intervistato dal direttore, Remo Vangelista, ha spiegato infatti che “può sembrare un azzardo, ma i dati non mentono. Le prenotazioni che arrivano dalle agenzie di viaggi mostrano finalmente che il peggio potrebbe essere alle spalle”.



Segnale che fa ben sperare per gli obiettivi fissati dall’operatore per il 2022. Solo nei resort italiani, Vertour spera, infatti, di raggiungere i 50 milioni di ricavi.



