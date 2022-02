Decolla l’estate di creo tour operator grazie ai corridoi turistici e all’apertura di alcune destinazioni tailor made. “Siamo contenti del movimento che si sta creando – dice Luigi Leone, direttore di prodotto -; nonostante ancore le regole di rientro in Italia dai Paesi extra Ue non siano agevoli, abbiamo riscontrato grande interesse per le nostre proposte e tanta voglia di viaggiare da parte dei clienti”.

Secondo l’operatore al momento le destinazioni più richieste sono Stati Uniti, Polinesia Francese, Emirati Arabi, Thailandia, Australia, Perù ma anche Aruba, Santo Domingo e mete al momento ancora chiuse come il Giappone, sul quale c’è molta attesa. “Anche i viaggi di nozze sono alimentati da un rinnovato ottimismo e molte sono le conferma in questo senso – prosegue Leone -; i clienti richiedono serenità nello scegliere e vivere la propria vacanza e questo possiamo garantirlo grazie alle scelte che abbiamo fatto in campo assicurativo”.



Buona la risposta delle agenzie alle proposte dell’operatore. “Le agenzie hanno trovato in creo un alleato – dice Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing del t.o. –, un operatore che con estrema semplicità gestisce le loro richieste”.



Fra gli highlight dell’operatore, la commissione calcolata sull’intero importo del pacchetto, la garanzia di non operare adeguamenti alle pratiche, le penali di annullamento fissate al 15% fino a 5 giorni dalla partenza e l’omaggio di un’esperienza per il cliente ad ogni conferma.