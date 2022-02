Baia Holiday, al via il recruiting per oltre 300 posizioni

Baia Holiday dà il via alla campagna di recruiting e ricerca oltre 300 risorse umane per la prossima stagione estiva, da inserire negli organici dei Camping Village di proprietà e in altri ambiti lavorativi.

L’azienda è in costante crescita, con nuove strutture in arrivo, e la ricerca è orientata all’inserimento di figure in differenti organici: sede centrale di Salò, centri booking europei (in Danimarca, Germania, Austria, e Polonia), staff dei Camping Village e complessi residenziali attivi la prossima stagione estiva.



In particolare, le figure saranno sia senior sia junior e numerosi i settori di riferimento: ristorazione e bar, spa e benessere, ricevimento, servizi alberghieri, commerciale, marketing e comunicazione.

Le strutture interessate, che complessivamente contano oltre 21mila posti letto, sono distribuite tra la laguna di Venezia, lungo la spiaggia di Cavallino Treporti; nel nord della Sardegna, alle porte della Costa Smeralda e nel cuore della Gallura; nell’area naturalistca di Ostia Antica, a un passo da Roma e dal Tirreno; sulla costa del Golfo di Trieste e sul lago di Garda, a San Felice del Benaco.



Per i ruoli strettamente connessi all’organizzazione dei Camping Village sono ricercati tre responsabili struttura, e, in particolare, nell’ambito del food & beverage, chef, sous chef, bar tender, maître di sala, sommerlier e camerieri. Il recruiting è, comunque, trasversale a tutte le attività, incluse quelle concernenti la manutenzione e l’house keeping e front/back office.

Nella sede direzionale gli ingressi di nuove risorse riguarderanno più ruoli, tra cui addetti al booking, graphic web designer e marketing&communication specialist oltre a figure altamente qualificate: un responsabile recruiting, un project manager It, un It manager e un responsabile del controllo di gestione.



“La stagione sta per entrare nel vivo, il mercato sta rispondendo bene e anche in relazione a questo diamo il via alla campagna di recruiting che ha un ruolo importante nella progettazione della programmazione estiva, nonché nel potenziamento dello staff del nostro quartier generale e dei differenti uffici booking. Le risorse umane sono un tassello fondamentale per la qualità delle nostra offerta e mai come in un momento delicato quale quello attuale, la ricerca di risorse preparate e motivate è cruciale. Il turismo, oltre che di sogni è fatto di persone, e Baia Holiday le pone da sempre al centro della propria visione”, commenta Piergiacomo Bianchi (nella foto), direttore operativo.



“Avremo nuove aperture e nuove grandi attrazioni e anche per questo i numeri del recruiting sono così importanti – aggiunge Bianchi -. Sulla base dei segnali di cui disponiamo, confidiamo in una ripresa piena: ci vogliamo quindi strutturare al meglio, anche per poter offrire alle persone che lavoreranno con noi una formazione adeguata che riteniamo essere un elemento primario anche per la soddisfazione legata al proprio ruolo”.

Gli interessati possono candidarsi online compilando l'apposito form, oppure inviando una mail a risorseumane@baiaholiday.it.