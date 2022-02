America World spinge sull'acceleratore della ripresa con gli itinerari ‘Fly & Drive follow me’

America World spinge sull’acceleratore della ripartenza e presenta ‘Fly & Drive follow me’, i nuovi itinerari che rappresentano una modalità innovativa per scoprire gli Stati Uniti vivendo la vacanza in totale libertà, mantenendo allo stesso tempo il costante supporto di una guida.

Viaggi alla scoperta di panorami naturali sconfinati e delle grandi metropoli americane, senza vincoli e, ad ogni tappa, all’arrivo in hotel, una figura esperta sarà a disposizione dei clienti per qualsiasi necessità.

“L’emergenza non si è ancora conclusa ma siamo pronti ad accogliere le richieste dei clienti con un prodotto ancora più completo e con una visione positiva sull’andamento futuro. Gli Stati Uniti e New York continuano ad essere molto attrattivi e lo dimostrano i dati registrati. Alla riapertura dei viaggi per turismo dello scorso novembre le vendite sono esplose con numeri elevati, complice anche la concomitanza con l’Holiday season di New York che non perde il suo grado d’attrazione. Da poco prima di Natale a metà gennaio la diffusione della variante Omicron ha frenato le vendite ma non ha spento la voglia di viaggiare tanto che le richieste di preventivi e le prenotazioni sono ripartite in modo consistente” commenta Damien Tamburo, titolare e product manager di America World





La programmazione riconferma inoltre must come gli itinerari in esclusiva con accompagnatore dall’Italia, quali Big Apple o Il Grand Tour dell’Est, che si aggiungono ai self drive, alle proposte multi lingue. Tutte le proposte potranno inoltre essere abbinate a estensioni mare.

Se il prodotto continua ad essere ampliato e rinnovato per soddisfare le esigenze della clientela non viene a mancare nemmeno l’attenzione per il canale agenziale, che potrà usufruire di condizioni favorevoli su programmi di viaggio dedicati, quali Party New York, e che potrà vivere direttamente la ‘riscoperta’ della Grande Mela partecipando ai ‘viaggi con il pm’ accompagnati da Stephan Raspolini, storico responsabile di prodotto di America World.