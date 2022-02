di Isabella Cattoni

Innanzitutto, le certezze: Costa Crociere comincia il nuovo anno con un’importante campagna di comunicazione, che debutta proprio in occasione della partnership realizzata con il Festival di Sanremo. È infatti la Costa Toscana, nuova nave ‘green’ della flotta, a fare da palco esterno del Festival, ospitando ogni sera le esibizioni di artisti italiani, con padroni di casa Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Il Festival

“L’investimento per la presenza al Festival di Sanremo, l’evento mediatico forse più importante in Italia, e il lancio della nuova campagna che ha come testimonial il piccolo Leo, sono due chiari indicatori della volontà della compagnia di tornare a giocare il ruolo di primo piano che aveva prima della pandemia” conferma il svp e chief commercial officer Roberto Alberti (nella foto insieme a Orietta Berti) intervistato durante la sua presenza a bordo.



Il piano a lungo termine

Sanremo non è però che l’ultima tessera di un mosaico che ha preso forma già nel corso del 2021, con il lancio del nuovo logo e delle nuove esperienze, da vivere sia a bordo attraverso la presenza di chef stellati, sia a terra grazie alle escursioni organizzate in collaborazione con National Geographic.

“Si tratta di un piano di sviluppo a lungo termine, che ha proprio nelle escursioni e in un nuovo modo di interagire con il territorio uno dei suoi elementi qualificanti”. E dalla prossima estate, fa sapere il manager, le escursioni torneranno ad essere libere, perché la ‘bolla’ creata in questi mesi di emergenza non sarà più necessaria.



I numeri

I numeri sembrano dare ragione ai piani di sviluppo della compagnia: “Nella seconda parte del 2021 abbiamo totalizzato un fatturato tra il 30 e il 40% superiore a quello realizzato nel corrispondente periodo del 2020. E prevediamo una crescita di prenotazioni esponenziale, che dovrebbe portarci già in marzo a tornare ai livelli pre-pandemia”. Certo, la tendenza al last minute è ancora fortissima, ma “Più che sul prezzo vogliamo far leva sul valore della crociera con Costa, stabilendo la giusta remunerazione per un prodotto competitivo ma di qualità, che garantisca la giusta marginalità”.



Tutte le navi in mare da giugno

Una strategia di lungo periodo si diceva, con le vendite per le crociere del 2023-24 che apriranno a breve. “Intanto, l’obiettivo per quest’anno è quello di tornare ai livelli pre-pandemia, riportando in mare tutte le nostre navi entro giugno, con una capacità che sarà superiore del 15% circa rispetto a quella offerta nel 2019”.

Quest’anno la compagnia schiera tre ammiraglie, Costa Firenze, Costa Toscana e Costa Smeralda, nel Mediterraneo occidentale, ma avrà anche quattro navi in Nord Europa e Costa Venezia che coprirà un nuovo itinerario in partenza da Istanbul alla scoperta del Mediterraneo orientale. “Il corridoio aperto con la Turchia ha immesso nuova benzina alle vendite di un prodotto generalmente apprezzato dai mercati nordeuropei, ma che ha registrato ampi riscontri anche da parte della clientela italiana”.



Trade vitale

Clientela che le agenzie italiane stanno veicolando in modo molto significativo: “Il mercato italiano ci sta dando soddisfazione. Le agenzie hanno dimostrato una grande vitalità anche grazie al successo del ‘Contratto di Valore’ lanciato lo scorso anno. I nostri partner hanno dato prova di solidità, resilienza e fiducia in un prodotto che anche nei mesi più difficili non è mancato dai loro scaffali”.