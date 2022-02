Allarme rosso per Globalia. I revisori dei conti hanno infatti segnalato che ci sarebbero“ dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a proseguire l’attività".

Nonostante i conti analizzati siano relativi al 2020, il penultimo anno intero del Gruppo imprenditoriale della famiglia Hidalgo, i revisori di Kpmg li hanno sottoscritti nel settembre 2021. E secondo Digital Economy, Kpgm teme che Globalia possa fallire entro la fine di quest'anno.

Come si legge nei risultati 2020 riportati da Preferente, la pandemia ha portato il gruppo della famiglia Hidalgo a passare da profitti pari 25,7 milioni (nel 2019) a perdite di 520 milioni.

Sia il capitale circolante che il patrimonio netto sono in negativo (rispettivamente -421,1 e -266,2 milioni). Tutto ciò fa sì che Globalia abbia serie difficoltà nei pagamenti a fornitori e creditori, una situazione che ha portato molte aziende al fallimento.



Scope Ratings, dal canto suo, ha avvertito come la situazione sia particolarmente complessa per aziende come Air Europa. "I prezzi elevati del carburante e i bassi livelli di traffico aereo, in un contesto in cui permangono le restrizioni legate alla pandemia, continuano a esercitare pressioni sulle finanze delle compagnie aeree, in particolare sulle piccole e grandi compagnie aeree in Europa, dove la concorrenza resta agguerrita” commenta l’ analista Azza Chammem.