di Amina D'Addario

Overcommission per le agenzie, promozioni e flessibilità nelle cancellazioni. Sono gli strumenti messi in campo da Msc Crociere per mettere in sicurezza una stagione che vedrà una crescita importante dei volumi ma un'incidenza ancora alta del sotto data.

“Abbiamo deciso di investire nella marginalità - ha spiegato il direttore vendite, Fabio Candiani - dando un più 1% di bonus commissionale per incentivare l’anticipo delle prenotazioni fino al 30 aprile”.

Sul fronte clienti, la scelta dell’operatore è invece quella di prolungare la promozione ‘Estate leggera’ fino al 31 marzo. Ma anche di favorire l'utilizzo dei voucher, assicurando a chi “lo redimerà entro il 28 febbraio una cena gratuita in un ristorante tematico, che - ha precisato Candiani - si aggiunge al più 5% di bonus commission per le agenzie”.



Candiani ha fatto poi il punto sul percorso di rinnovo degli accordi con la distribuzione, arrivato ormai “a metà del guado”. “Ad oggi abbiamo già 4mila adv che hanno sottoscritto il nuovo contratto commerciale, la scadenza per accettare - ha aggiunto - è fissata al 28 febbraio”.