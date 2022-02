Massa sui Caraibi: “Bisogna consentire agli italiani di partire”

“Altri Stati europei già permettono ai loro ospiti di fare crociere nei Caraibi, quindi mi auguro che con il prossimo decreto venga consentito di partire anche agli italiani". Queste le parole del managing directori di Msc Leonardo Massa sulla situazione “anomala” dei Caraibi.

"Nel 2019 - ha proseguito - avevamo imbarcato a Miami quasi 20mila connazionali, un numero decisamente importante per il movimento turistico italiano e per tutto quello che, tra agenzie e vettori aerei, è collegato”.



Intanto hanno già preso il via le vendite per la prossima ammiraglia di Msc Crociere, la Seascape, che entrerà in flotta che entrerà in flotta a novembre. Il debutto è previsto a Miami il mese successivo, quando partirà la stagione inaugurale, che sarà dedicata ai Caraibi.



Amina D'Addario