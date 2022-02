Columbus scomette sulle agenzie per rilanciare i viaggi di nozze

Dopo l’apertura dei nuovi corridoi, Columbus accelera sul segmento dei viaggi di nozze, puntando con decisione sulla professionalità della distribuzione. Il tour operator di Primarete ha messo in moto i suoi pm su Polinesia e Thailandia mettendo in piendi un’iniziativa di marketing per le agenzie di viaggi. “Un esperimento – spiega in una nota Francesca Zilio, responsabile marketing Columbus - per far conoscere i nostri viaggi di nozze, supportando le agenzie che potranno prenotare una consulenza direttamente con il pm della destinazione del viaggio di nozze”.

Un’operazione che amplia l’offerta formativa e che, precisa Zilio, “darà all’agente la capacità di trasmettere agli sposi la voglia di viaggiare e di conoscere il proprio viaggio. In questo modo gli sposi in adv riscontreranno che l’agente al quale si sono rivolti ha conoscenza e competenza”.



“Siamo convinti che le agenzie apprezzeranno questo modo di fare – conclude Francesca Zilio -. Vogliamo che tra l’agenzia e Columbus si instauri un rapporto di fiducia”.