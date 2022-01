Earth rilancia sul Cile con programmazione fino a marzo

Tornano i viaggi in Cile firmati Earth cultura e natura. Con il Paese in elenco D, e quindi aperto ai viaggi per i turisti italiani vaccinati, che al rientro dovranno solo presentare un tampone senza necessità di quarantena, anche l’operatore ha messo in pista una programmazione fino alla metà del mese di marzo.

Tre le proposte sulla destinazione: Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio di 14 giorni con partenze da inizio febbraio a inizio marzo per visitare il Parco Torres del Paine e effettuare la crociera Australis con sbarco a Capo Horn, Cile essenziale, un tour di gruppo a date fisse di 10 giorni con partenze da metà febbraio a metà marzo e un viaggio speciale San Pedro de Atacama e Patagonia Norte di 12 giorni con partenza a data fissa il prossimo 7 marzo.



La mini programmazione messa in campo da Earth offre ai viaggiatori tutte le assicurazioni, compreso l’annullamento per Covid.