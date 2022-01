Sigillo, Fruit Viaggi: “Puntiamo a rafforzare il brand”

"Un 2022 ancora molto italiano. Sono queste le previsioni di Fruit Viaggi per il nuovo anno, sebbene la ripartenza del turismo verso l'estero rimanga una viva speranza. Tutto dipenderà dall'andamento dalla pandemia e di conseguenza dalla conferma o meno dei corridoi turistici. "Ci aspettiamo una ripresa delle vendite sull'estero unita a un 60-70% di Italia - spiega Raffaele Sigillo (nella foto), direttore marketing del t.o. -. Abbiamo immaginato che come nel 2021 la stagione sarà più incentrata sul nostro Paese, anche se rispetto a un anno fa c'è la possibilità di avere più tempo per la vendita". (Continua sulla Digital edition di TTG)