Shiruq fa tappa in Portogallo con due tour esperienziali

Shiruq prosegue sulla via del potenziamento dell’offerta di proposte di viaggio esperienziali e di valore e aggiunge il Portogallo alla rosa di destinazioni trattate.

Sono firmate dall’archeologo, product manager e tour leader Alessandro Fumagalli le due proposte di viaggio in Portogallo, "Un Paese proteso verso l’oceano, una destinazione vicina, tra le più affascinanti d'Europa, capace di offrire una molteplicità di ambienti ed esperienze. Da nord a sud, dolci rilievi si contrappongono alla maestosità selvaggia delle coste, città medioevali lasciano il posto a pittoreschi centri , il tutto condito da testimonianze artistiche di pregio e da una cultura enogastronomica d’eccellenza" racconta Alessandro Fumagalli.



Due le proposte attualmente presenti nel catalogo di Shiruq: 'L’avvolgente abbraccio del sud' e 'Oltre i colli di Lisbona - Le terre del nord'. Itinerari curati nel dettaglio e caratterizzati da una miscela di arte, cultura, natura e tradizioni, accompagnata dalle note del fado.

Punto di partenza di ogni viaggio, Lisbona. A nord, tra le tappe più affascinanti troviamo Porto, città tra le più composite del Portogallo.

Dal canto suo, la Costa Vicentina, gioiello del sud, oggi protetta dal Parco naturale del Sud Ovest Alentejano e Costa Vicentina, rappresenta uno dei luoghi più emblematici di tutto il Portogallo