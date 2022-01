Ancora una novità nei piani del Gruppo Nicolaus, questa volta legata a Valtur. Il brand dalla prossima estate farà il suo esordio nella programmazione legata alla montagna grazie all’ingresso in portfolio del Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, ex Club Med Cristallo fino al 2020.

“Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato – commenta il ceo del gruppo Giuseppe Pagliara - ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione”.



I termini dell'operazione

La gestione della struttura avrà una durata di dieci anni ed è già previsto un intervento di ristrutturazione del valore di 20 milioni di euro. Il complesso, che esordirà a partire dalla prossima estate, avrà un totale di 230 soluzioni abitative.



“Dopo l’ingresso del brand Valtur nel nostro gruppo – aggiunge il presidente Roberto Pagliara -, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro”.