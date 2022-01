Anex Tourism Group: nuova base operativa all'aeroporto di Rimini

L’aeroporto riminese Federico Fellini si prepara a ospitare gli uffici di Anex Tourism Group, tour operator internazionale che oggi, con più di 300 rotte su 62 scali internazionali, collega 33 mercati di destinazione nel mondo.

Come riportato da Riminitoday, Anex, che è il secondo operatore turistico al mondo per fatturato, ha deciso di installare una base operativa nello scalo riminese occupando uno spazio di 230 metri quadri.

Il tour operator nato in Turchia è particolarmente forte sul mercato russo. Tra novembre 2019 e gennaio 2020 ha acquisito tre marchi di Thomas Cook – Neckermann Reisen, Öger Tours e Bücher Reisen – e si è aggiudicato anche un altro marchio della galassia Thomas Cook in Russia, Intourist. Quest’ultimo è uno dei principali player per i flussi russi sul mercato italiano.



La sede riminese di Anex e i piani operativi dell'azienda con l’aeroporto romagnolo per il 2022 saranno presentati in un incontro al quale parteciperanno l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, il direttore di Apt Servizi Emilia Romagna, Emanuele Burioni, il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, l’amministratore delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci, il deputy manager Anex Tour Italia, Claudio Abbadessa e il general menager Anex Tour, Fazil Ozmen.