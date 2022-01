Brunetti, Futura: “Siamo ottimisti sul Mare Italia”

“Nuove esclusive sul Mare Italia, che continuerà a essere la "destinazione rifugio" della prossima estate, uno sguardo prudente sull'estero con investimenti sul Mar Rosso e sul Portogallo...

