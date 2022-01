Mazzi, Divita Tours: “Anche quest'anno sarà una corsa all'ultimo minuto”

“L'obiettivo è quello di essere il riferimento per creare esperienze che entrino nell'album di famiglia delle persone, come ricordi fra i più importanti. Così Divita Tours affronta un 2022...

“L'obiettivo è quello di essere il riferimento per creare esperienze che entrino nell'album di famiglia delle persone, come ricordi fra i più importanti. Così Divita Tours affronta un 2022 che vede ancora complicato, anche per il mondo del lusso. “Siamo disillusi e delusi dalle istituzioni, ma soprattutto dai media che giocano a sparare titoli sui giornali mettendo paura alla gente. Abbiamo la consapevolezza che sarà anche quest'anno corsa all'ultimo minuto. Purtroppo le restrizioni, ma soprattutto l'incertezza, saranno il fattore dominante anche per la prima metà del 2022” dice Niccolò Mazzi, ceo dell'operatore”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)