Go World acquisisce il 34% di WWF Travel

Go World verso il turismo sostenibile. Il gruppo di tour operator ha annunciato l’ingresso nel capitale di WWF Travel con il 34%.

“Una partnership - si legge nella nota diramata da Go World - che si sviluppa su più aspetti e che va dalla promozione dei campi estivi firmati WWF per bimbi delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie e superiori alla progettazione di viaggi unici per adulti e famiglie nelle riserve e le aree protette nel mondo che offrono le biosfere più interessanti”.



I tour di WWF Travel saranno distribuiti sul territorio italiano dalla rete commerciale di Go World.



“Ringrazio WWF Travel per aver creduto nel nostro Gruppo e mi auguro che questo sia l’inizio di una proficua collaborazione per entrambi” è il commento di Ludovico Scortichini, presidente di Go World.



Gianluca Mancini, direttore di WWF Travel, aggiunge: “WWF Travel deve rimanere un piccolo laboratorio dove sviluppare proposte di viaggio innovative nell'ambito del turismo di osservazione naturalistica, educazione ambientale ma anche di supporto alla ricerca e salvaguardia della biodiversità. Go World è una realtà perfetta per noi, ci permette infatti di mantenere la nostra identità legata fortemente ai temi della conservazione dell'ambiente e di integrarci in un grande tour operator organizzato in cluster di medie e piccole dimensioni”.