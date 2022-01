Club Med, arrivano le flash sales per la primavera

Partono dai corridoi covid free le flash sales di Club Med. Il tour operator rilancia le vendite a prezzi speciali che saranno disponibili dal 26 gennaio fino al 1 febbraio per le partenze di marzo e aprile.

Diverse le destinazioni per le quali l’operatore mette a disposizione le tariffe: dall’Italia, con Cefalù, Pragelato Sestriere, fino alle Maldive, passando da Seychelles, Mauritius, Repubblica Dominicana, Guadalupa e Martinica.



Da sottolineare che, per venire incontro alle esigenze di flessibilità della clientela, Club Med consente di modificare il soggiorno fino a 8 giorni prima della partenza senza nessuna penale, ripianificando il viaggio.



Il tour operator, per la tutela dei clienti in vacanza, ha attuato il protocollo ‘Insieme in Sicurezza’.