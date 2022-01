Polinesia francese, tornano le crociere

Dopo due anni a Tahiti si rivede la prima nave da crociera trans-Pacifica Si tratta della Viking Orion giunta dagli Stati Uniti con circa 500 passeggeri a bordo e che, dopo aver transitato attraverso le Isole Marchesi, ha fatto rotta verso Papeete.

A causa della pandemia, la Polinesia Francese aveva sospeso l'arrivo delle navi internazionali ma quest'anno - secondo le previsioni - si tornerà ai livelli del 2019 con un totale di 200 navi da crociera internazionali pronte a visitare l'arcipelago. Come riporta stuff.co.nz, rimangono in essere le precauzioni per contenere il virus, infatti chiunque si troverà a viaggiare verso questa destinazione (sia in aereo sia in nave) dovrà effettuare un tampone Pcr 24 ore prima dell'arrivo.



Gaia Guarino