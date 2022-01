La leggenda del calcio Eric Cantona crea Looking FC: viaggi dedicati al football

di Gaia Guarino

La leggenda del calcio Eric Cantona, ex giocatore del Manchester United, si è lanciato nel settore turistico fondando Looking FC, una gamma di viaggi dedicati al calcio e agli appassionati che vogliono vivere esperienze legate a questo sport in giro per il mondo.

L'idea è sviluppata in partnership con la startup Dharma e lo spirito di Cantona è quello di ottimizzare un prodotto non guardando al prezzo ma alla passione. Ogni itinerario terminerà con il Game Day, durante il quale assistere a un match di Lega o Champions League negli stadi più iconici del pianeta.



Come riporta travelmole.com si tratterà di un tuffo nel football, con protagoniste partite di alto profilo in quel di Manchester, Buenos Aires, Liverpool, Milano, Madrid, Barcellona, Parigi, Lisbona e Casablanca.