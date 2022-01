In un'intervista sul sito Tui riportata da TTG Media, il ceo del Gruppo, Fritz Joussen (nella foto) si è detto ottimista per il nuovo anno.

Indicatori positivi

"Gli indicatori e le tendenze sono intatti, l'estate 2022 sta registrando un buon volume di prenotazioni e attualmente è in linea con le attese. È ancora troppo presto per fare una previsione reale per la stagione estiva 2022, ma siamo ottimisti sul fatto che il turismo possa tornare ai livelli del 2019 già durante la prossima estate. Allo stesso tempo, sappiamo anche dal 2021 che le prenotazioni verranno effettuate molto più tardi e con un preavviso più breve”.



Il trend

Joussen ha affermato che un'altra tendenza riscontrata è stata quella della richiesta di viaggi di maggior valore e più servizi aggiuntivi. “I vacanzieri sono disposti a spendere di più per, ad esempio, l’upgrade della camera, un hotel di qualità superiore o esperienze individuali ‘autentiche’. C'è stato anche un leggero aumento della durata media del soggiorno”.



La ripresa del Mediterraneo

In questo momento “stiamo assistendo a un forte spostamento verso i Paesi del Mediterraneo. Prevediamo che la ripresa nel business a lungo raggio comincerà un po' più tardi. Ma le destinazioni long haul sono sulla via dela ripresa, compreso il Nord Africa e le isole di Capo Verde”.



Fiducia nel turismo

Joussen ha affermato che l'industria dei viaggi trarrà vantaggio dai cambiamenti di questi anni: “Il turismo è e rimarrà un settore in crescita. Beneficia delle tendenze che si intensificheranno a lungo termine: le persone stanno invecchiando; sono più sane e vivono in modo più consapevole. Molti hanno i mezzi finanziari e prendono la decisione consapevole di viaggiare. Per sempre più persone, le esperienze e gli incontri sono fondamentali nel viaggio. Si potrebbe dire che le esperienze sono il nuovo lusso”.

“La pandemia - chiude il ceo - ha semplicemente impresso un momento di pausa, ma i nuovi trend sono consolidati e stanno e continuando".