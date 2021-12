WeRoad: Amercia e Asia le mete più desiderate per il 2022

Viaggiare lontano, anche a costo di qualche scomodità in più durante il trasferimento. È quanto emerge dall’indagine effettuata da WeRoad. Secondo i risultati, le mete più desiderate per il 2022 sono America e Asia, non a caso quelle rimaste maggiormente inaccessibili negli ultimi due anni a causa delle restrizioni ai viaggi. Non solo: l’88% dei viaggiatori sarebbe disposto anche a fare uno o più scali per raggiungere la propria destinazione desiderata.

Mentre l’America conquista il 43% dei voti, l’Asia si piazza in cima alle mete più ricercate nel 34% dei casi. Seguono l’Oceania, con il 12%, e l’Africa con l’11%.