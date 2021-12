Le Marche di TuquiTour: online il catalogo 2022

È online ‘Assaggi di Marche’, il catalogo 2022 di TuquiTour, tour operator marchigiano basato a Fano, specializzato in proposte culturali, gourmet e viaggi attivi per operatori italiani e internazionali.

“Partendo dalle tematiche esperienziali, abbiamo creato itinerari sulle Marche, per consentire ai nostri clienti di vivere il viaggio e scoprire le bellezze marchigiane in maniera autentica”, spiega in una nota Adolfo Ciuccoli, presidente del t.o. e di Confesercenti Fano.



Attraverso il catalogo – giunto alla seconda edizione e promosso in collaborazione con il Touring Club Italiano – l’operatore si propone di, conclude Ciuccoli, “promuovere il nostro territorio in modo sempre più inteso grazie a queste collaborazioni, e riprendere le redini sui mercati esteri ed intensificare la presenza del mercato italiano”.