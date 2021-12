Il Gruppo Nicolaus procede sulla strada degli investimenti e, dopo la release del nuovo Dynamic Packaging, è tempo del lancio nel nuovo brand Turchese, che sarà attivo sulle destinazioni di medio e lungo raggio.

Il lancio segue a un attento lavoro di riposizionamento, comprendente le attività di renaming e di rebranding per svecchiare il marchio e allinearlo ai nuovi valori e all’identità del prodotto; un lavoro di scouting di prodotto serrato e la predisposizione del Dynamic Packaging per la vendita.



Il risultato prevede una formula di vacanza smart incentrata sull’outgoing, flessibile, con partenza da tutti i principali aeroporti d’Italia, pensata per un target trasversale.



La programmazione

Tra gennaio e aprile 2022 l’intera programmazione sarà disponibile e arriverà a contare oltre 500 prodotti e 20 strutture flagship di destinazione, i Paradise & Friend, distribuiti tra Spagna, Tunisia, Marocco, Croazia, Grecia, Turchia, Israele, Mar Rosso, Egitto classico, Emirati Arabi, Africa orientale, Oceano Indiano ed Estremo Oriente.



L’obiettivo entro fine anno è ancora più ambizioso: Turchese punta a contare oltre 750 contratti e 30 Paradise & Friends, con l’apertura di nuove destinazioni. Attualmente, sono già prenotabili Mar Rosso, Spagna (Palma e Minorca), Tunisia (Djerba e costa tunisina) e Grecia (Creta, Rodi, Mykonos, Santorini, Corfu).



“Coerentemente con il lancio del nostro Dynamic Packaging e la recente presentazione dei nostri nuovi product manager, lanciamo oggi la nuova identità del brand Turchese, evoluzione coerente con la storia di un’importante realtà del nostro panorama turistico, che abbiamo voluto fortemente portare nel Gruppo Nicolaus. Ci sentiamo davvero di dire che distribuzione e viaggiatori, da oggi, potranno contare su un attore che mancava, flessibile, perfetto per target orientati a vivere una vacanza garantita, senza compromessi per ciò che riguarda la qualità e la bellezza delle proposte e con un eccezionale rapporto value for money”, ha spiegato Isabella Candelori (nella foto), direttore commerciale del Gruppo Nicolaus.



Per comprendere la qualità delle proposte e della selezione è utile menzionare qualche esempio: Paradise & Friends di Sharm el Sheikh e Marsa Alam, rispettivamente, sono i villaggi Beach Albatros e Flamenco Resort Quseir. Alle Baleari, i complessi 4 stelle Globales Almirante Ferragut di Minorca e Globales Santa Ponsa Park a Maiorca. In Grecia, la personalizzazione interesserà il Castello Village, a Creta; Irene Palace, a Rodi; il Rhenia, a Mykonos e l’Artemis a Santorini.



“Stiamo lavorando moltissimo sul prodotto e la selezione delle strutture in cui saremo presenti è sorprendente. Chi partirà con noi avrà la certezza di avere sempre un punto di riferimento, e non solo nei nostri neonati Paradise & Friends. La nostra è una soluzione che guarda a un prezzo sempre competitivo, con il punto fermo di una base di garanzia sul prodotto: Turchese è adatto a tutti sia per la varietà delle soluzioni garantite che mette a disposizione, sia per la qualità” ha aggiunto Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del Gruppo.